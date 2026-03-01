Матчи Скрыть

Сочи
15:00
СпартакНе начат

Родина
19:30
ШинникНе начат

"Челси" потерпел третье подряд поражение от "Арсенала"

"Челси" потерпел поражение от "Арсенала" со счётом 1:2 в рамках 28-го тура английского чемпионата.
Фото: ФК "Челси"
Таким образом, команда под руководством Лиама Росеньора проиграла "канонирам" третий раз подряд. Ранее лондонцы дважды уступили "синим" в полуфинале Кубка лиги - 2:3 и 0:1.

Росеньор возглавил "синих" в январе 2026 года после ухода Энцо Марески.

После 28 туров "Арсенал" с 64 очками лидирует в чемпионате Англии. "Челси" имеет 45 баллов и занимает шестую позицию.

