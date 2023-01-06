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Деменко – о Кобнане в "Краснодаре": это кандидатура Ивича – он понимал, какой игрок ему нужен

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Экс-футболист "Краснодара" Максим Деменко высказался о подписании клубом форварда Мозеса Кобнана Дэвида.
Фото: ФК "Краснодар"
"Наверняка, Ивич его уже видел. Это кандидатура нового главного тренера. Ивич будет решать, что делать с этим футболистом. Сейчас рано о чем-то говорить. Ивич смотрел игры команды и понимал, какой игрок и на какую позицию ему нужен", - цитирует Деменко "РБ Спорт".

Напомним, 4 января стало известно, что главным тренером "Краснодара" стал сербский специалист Владимир Ивич. Позднее "быки" объявили о подписании Кобнана.

Ивич ранее возглавлял "Маккаби" Тель-Авив – он работал наставником израильского коллектива с лета 2022 года.


Деменко Краснодар Ивич
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