"Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в "Пари НН" — я не знаю, в какой он сейчас форме. Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально", — цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба может стать игроком "Пари Нижнего Новгорода". Сообщалось о вероятности, что 34-летний нападающий сам предложил руководству нижегородского коллектива подписать с ним контракт.
В первой части текущего сезона Дзюба играл в составе турецкого клуба "Адана Демирспор". Он вышел на поле в четырех матчах национального первенства и отметился одним мячом.
Петржела: Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно. Это не по-мужски
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал слухи, что бывший нападающий питерцев Артем Дзюба предложил свои услуги "Пари Нижнему Новгороду".
Фото: Чемпионат.com