По данным источника, руководство столичного клуба ожидает, что парагвайский футболист вернется в расположение команды следующим летом. Его контракт с бело-голубыми действует до лета 2025 года.
Отмечается, что, несмотря на отсутствие обращений "Коринтианса" к "Динамо" по игроку, в подписании Бальбуэны заинтересованы бразильская, а также испанские команды.
Ранее президент "Коринтианса" сообщил, что Бальбуэна намерен остаться в клубе после окончания арендного соглашения.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Бальбуэну хотят подписать клубы из Испании и Бразилии. "Динамо" ждет его возвращения летом
В "Динамо" не поступала информация о желании защитника Фабиана Бальбуэны остаться в "Коринтиансе" после окончания срока аренды.
Фото: ФК "Динамо"