- Деннис не вернулся в "Ростов" после окончания аренды. Где он продолжит свою карьеру, пока непонятно, - приводит комментарий агента Sport24.
24-летний швед Деннис Хаджикадунич, выступающий на позиции центрального защитника, стал игроком "Ростова" летом 2018 года. В марте 2022 года футболист воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с южанами. В этом сезоне защитник выступал за "Мальме". В шведском клубе игрок принял участие в 16 матчах во всех соревнованиях и не отметился результативными действиями. Контракт Денниса с Ростовом завершается летом этого года. Финансово-аналитический сайт Transfermarkt оценивает примерную трансферную стоимость Хаджикадунича в 3,5 млн евро.
Агент Хаджикадунича: Деннис не вернулся в "Ростов" после окончания аренды
Агент защитника "Ростова" Денниса Хаджикадунича, выступающего в аренде в шведском "Мальме", Валид Фаур рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Ростов"