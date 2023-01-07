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"Незыгарь": Абаскаль может уйти из "Спартака" в середине сезона

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Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, 33-летний испанский наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль получил предложение возглавить клуб Ла Лиги. Сам специалист считает данный вариант интересным для себя и относится к нему серьезно. Источник отмечает, что договор Абаскаля с красно-белыми составлен по такой схеме, что клуб может отправить Гильермо в отставку без денежной компенсации, при этом испанец также может расторгнуть соглашение по собственной инициативе без каких-либо юридических последствий.

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года, сменив итальянца Пауло Ваноли. Под руководством испанца московский коллектив ушел на зимний перерыв на 2 строчке в таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. Команда отстает от "Зенита", привычно идущего на 1 месте, на 6 очков. В Кубке России "Спартак" смог выиграть свой квартет и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира, где встретится с "Локомотивом".

Источник: телеграм-канал "АРЕНА @ незыгарь"


Спартак Абаскаль
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