Зарплата перешедшего в ЦСКА из "Пари Нижнего Новгорода" 21-летнего центрального защитника Ильи Агапова составит в новой команде 300 тысяч евро в год, сообщают СМИ.
6 января официальные телеграм-каналы ЦСКА и "Пари НН" сообщили о трансфере 21-летнего центрбека Ильи Агапова, сумма трансферной компенсации составила около 1,3 миллиона евро. В текущем сезоне футболист провел в составе нижегородцев 16 матчей во всех турнирах (из них 13 в Российской премьер-лиге) и принял участие в ноябрьском сборе первой национальной сборной России.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": зарплата Агапова в ЦСКА составит 300 тысяч евро в год
Источник назвал размер заработной платы центрального защитника Ильи Агапова в ЦСКА.
Фото: ФК "Пари НН"