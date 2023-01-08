- Я запомнил, как Дзюба играл за "Спартак". Он сильный футболист, забил много голов, в том числе за сборную России. Я думаю, что для него будет хорошо, если он завершит карьеру в "Спартаке" - в команде, в которой он начинал. Я не знаю, сколько лет он еще сможет играть, думаю, что можно поиграть еще один год за границей. Многие футболисты хотят завершить карьеру в той команде, в которой начинали, может быть, он тоже хочет так сделать, - передает слова Ари ТАСС.
34-летний нападающий Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака", за который выступал с начала взрослой карьеры в 2006 году до июня 2015 года, за вычетом аренд в томскую "Томь" и "Ростов". Летом 2015 года футболист перешел на правах свободного агента в петербургский "Зенит". За сине-бело-голубых Дзюба выступал до мая 2022 года с перерывом на полугодовую аренду в тульский "Арсенал". Покинув "Зенит" на правах свободного агента, форвард заключил контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", однако покинул его по обоюдному согласию в ноябре 2022 года и в данный момент находится без команды.
Ари: для Дзюбы будет хорошо завершить карьеру в "Спартаке" - команде, где он начинал
Экс-нападающий московского "Спартака" и "Краснодара" Ари высказался о перспективах бывшего форварда красно-белых и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"