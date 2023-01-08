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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
Реал СосьедадНе начат
П1 4.2X 3.4П2 1.93
Райо Вальекано
18:15
БетисНе начат
П1 2.48X 3.2П2 3.1
Севилья
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.92X 3.25П2 4.8
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
0 - 1 0 1
Торино2 тайм
П1 16X 5П2 1.27
Специя
17:00
ЛеччеНе начат
П1 2.65X 3.1П2 2.95
Лацио
17:00
ЭмполиНе начат
П1 1.56X 4.4П2 5.8
Сампдория
20:00
НаполиНе начат
П1 6.8X 4.6П2 1.48
Милан
22:45
РомаНе начат
П1 1.94X 3.5П2 4.2
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Ари: для Дзюбы будет хорошо завершить карьеру в "Спартаке" - команде, где он начинал

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Экс-нападающий московского "Спартака" и "Краснодара" Ари высказался о перспективах бывшего форварда красно-белых и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"
- Я запомнил, как Дзюба играл за "Спартак". Он сильный футболист, забил много голов, в том числе за сборную России. Я думаю, что для него будет хорошо, если он завершит карьеру в "Спартаке" - в команде, в которой он начинал. Я не знаю, сколько лет он еще сможет играть, думаю, что можно поиграть еще один год за границей. Многие футболисты хотят завершить карьеру в той команде, в которой начинали, может быть, он тоже хочет так сделать, - передает слова Ари ТАСС.

34-летний нападающий Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака", за который выступал с начала взрослой карьеры в 2006 году до июня 2015 года, за вычетом аренд в томскую "Томь" и "Ростов". Летом 2015 года футболист перешел на правах свободного агента в петербургский "Зенит". За сине-бело-голубых Дзюба выступал до мая 2022 года с перерывом на полугодовую аренду в тульский "Арсенал". Покинув "Зенит" на правах свободного агента, форвард заключил контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", однако покинул его по обоюдному согласию в ноябре 2022 года и в данный момент находится без команды.


Спартак Дзюба Ари
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