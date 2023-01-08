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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
Реал СосьедадНе начат
П1 4.2X 3.4П2 1.93
Райо Вальекано
18:15
БетисНе начат
П1 2.48X 3.2П2 3.1
Севилья
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.92X 3.25П2 4.8
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
0 - 1 0 1
Торино2 тайм
П1 16X 5П2 1.27
Специя
17:00
ЛеччеНе начат
П1 2.65X 3.1П2 2.95
Лацио
17:00
ЭмполиНе начат
П1 1.56X 4.4П2 5.8
Сампдория
20:00
НаполиНе начат
П1 6.8X 4.6П2 1.48
Милан
22:45
РомаНе начат
П1 1.94X 3.5П2 4.2
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Агент Хаджикадунича: "Ростов" рассчитывает на 5 миллионов евро, но это невозможно, хотя ценник такой и есть

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Агент покинувшего "Ростов" центрального защитника Денниса Хаджикадунича Валид Фаур рассказал о дальнейших карьерных планах футболиста.
Фото: МатчТВ
- Могу точно сказать, что Деннис не вернется в "Ростов". Он не вернется в Россию из-за сложившейся в стране ситуации. Мы выберем наилучший вариант для игрока, максимально комфортный для его жизни. Ожидание чего-то от "Ростова" ничего нам не даст. ...Мы воспользуемся правом ФИФА, позволяющим уйти в бесплатную аренду, и посмотрим, что произойдет за это время. ...Я не раз пытался принести хорошие деньги для "Ростова", пытался подобрать предложение, которое они бы приняли. Но они рассчитывают на сумму в районе 5 миллионов евро, что невозможно в эти дни. Ценник такой и есть, но получить столько сложно, особенно в зимнее трансферное окно, - передает слова Фаура "РБ Спорт".

24-летний центральный защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич в марте 2022 года покинул "Ростов" по политическим основаниям, отправившись в аренду в шведский "Мальмё", воспитанником которого является. В чемпионате Швеции-2022 футболист провел 25 матчей и записал на свой счет 1 забитый гол. 31 декабря 2022 года аренда Хаджикадунича в "Мальмё" истекла, юридически трансфер игрока принадлежит "Ростову". По данным футбольно-аналитического портала Transfermarkt, оценочная трансферная стоимость Хаджикадунича составляет 3,5 миллиона евро. По итогам осенней части сезона желто-синие занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 17 сыгранных матчах.


Ростов Хаджикадунич Российские трансферы
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