Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
0 - 2 0 2
Реал СосьедадЗавершен
Райо Вальекано
1 - 2 1 2
Бетис2 тайм
Севилья
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.84X 3.25П2 5
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Лацио
2 - 2 2 2
ЭмполиЗавершен
Специя
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Сампдория
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Милан
22:45
РомаНе начат
П1 1.87X 3.65П2 4.3
Реклама лига ставок Сделать ставку

Червиченко – об отступных за Сычевого для "Зенита": подозреваю, что какое-то участие "Зенита" в этом игроке было раньше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил сообщения о необычной структуре контракта форварда "Крыльев Советов" Владимира Сычевого.
Фото: Sport24
– Подозреваю, что какое-то участие "Зенита" в этом игроке было раньше. Может, "Зенит" дал деньги взаймы "Оренбургу" на выкуп Сычевого или у "Оренбурга" невидимые долги перед "Зенитом", и это вариант расплаты. Понятно, что что-то есть, что-то скрыто. Но раз это не противоречит законам, значит ничего криминального, – цитирует Червиченко Sport24.

Напомним, что российский центральный нападающий Владимир Сычевой перешел в самарские "Крылья Советов" из "Оренбурга" в конце декабря 2022 года. В составе клуба из Оренбурга, в первой части сезона Российской премьер-лиги, Владимир забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. Для этого ему хватило пятнадцать матчей. Сычевой на данный момент является лучшим бомбардиром всего чемпионата. Столько же мячей, как и он, забил и атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес, но у голландца меньше мячей, забитых с игры. За "Крылья Советов" Владимир будет выступать уже под другой фамилией – Писарский. Сегодня стали известны подробности контракта Владимира, согласно которым "Зенит" сможет выкупить Писарского, за меньшую (в пять раз) сумму, но только через полтора года (не ранее). Владимир заключил контракт с "Крыльями" сроком до лета 2026 года.


Червиченко Сычевой Зенит Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Орещук: знаю, что "Зенит" предлагал Дзюбе остаться, но Артема не устроили финансы
Журналист Карпов: форвард "Локомотива" Изидор может уехать в Грецию, Германию и Португалию
Представитель Оздоева: Магомед находится в полном расцвете сил. Им интересуются турецкие гранды
Аршавин – о Пиняеве: "Зенит" опоздал. Его агент давно договорился с "Локо". Вмешиваться было бы дорого и проблематично 1
Канчельскис: хотелось бы посмотреть на Семака в "Манчестер Юнайтед". Уверен, что у него получилось бы 5
Представитель Оздоева: возвращение Магомеда в Россию этой зимой не исключено. Он рассмотрит достойное предложение
Червиченко: хочется, чтобы "Ростов", как 5-6 лет назад, пощекотал бы лидерам не только нервы, но и другие части тела 1
Goal: "Бавария" готова подписать нападающего "Милана" Рафаэля Леау
Алаба: мы надеемся, что Кроос подпишет новый контракт с "Реалом". У него еще много бензина в баке
Гасперини: переговоры между Малиновским и "Марселем" в процессе. Он был важен для "Аталанты", но его заменил Лукман 1
Червиченко: в вечном ожидании, когда же "Краснодар" выстрелит. Благополучная команда без спортивных результатов
The Mirror: Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии
"РБ Спорт": Точилин проведет встречу с руководством "Сочи" 9 января. Он вряд ли останется в клубе
Карраскаль и Гайч отсутствуют на зимнем сборе ЦСКА в Абу-Даби 2
Каррера: думаю, россияне любят Дзюбу. Он очень популярный футболист, герой ЧМ-2018 4