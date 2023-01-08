– Подозреваю, что какое-то участие "Зенита" в этом игроке было раньше. Может, "Зенит" дал деньги взаймы "Оренбургу" на выкуп Сычевого или у "Оренбурга" невидимые долги перед "Зенитом", и это вариант расплаты. Понятно, что что-то есть, что-то скрыто. Но раз это не противоречит законам, значит ничего криминального, – цитирует Червиченко Sport24.
Напомним, что российский центральный нападающий Владимир Сычевой перешел в самарские "Крылья Советов" из "Оренбурга" в конце декабря 2022 года. В составе клуба из Оренбурга, в первой части сезона Российской премьер-лиги, Владимир забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. Для этого ему хватило пятнадцать матчей. Сычевой на данный момент является лучшим бомбардиром всего чемпионата. Столько же мячей, как и он, забил и атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес, но у голландца меньше мячей, забитых с игры. За "Крылья Советов" Владимир будет выступать уже под другой фамилией – Писарский. Сегодня стали известны подробности контракта Владимира, согласно которым "Зенит" сможет выкупить Писарского, за меньшую (в пять раз) сумму, но только через полтора года (не ранее). Владимир заключил контракт с "Крыльями" сроком до лета 2026 года.
Червиченко – об отступных за Сычевого для "Зенита": подозреваю, что какое-то участие "Зенита" в этом игроке было раньше
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил сообщения о необычной структуре контракта форварда "Крыльев Советов" Владимира Сычевого.
Фото: Sport24