– Постоянно нуждающийся в чем-то "Ростов" показывает хорошие результаты. Было бы интересно, если бы "Ростов", как 5-6 лет назад, до последнего тура держал интригу с чемпионством и пощекотал бы лидерам не только нервы, но и другие части тела, – цитирует Червиченко Sport24.
Также Червиченко рассказал, что вечно ждет чего-то большего от "Краснодара", назвав этот клуб одной из самых благополучных команд России, которая не имеет никаких спортивных успехов и результатов. "Краснодар" идет восьмым в текущем сезоне Российской премьер-лиги, а "Ростов" занимает третью строчку. Ростовская команда под руководством российского тренера Валерия Карпина успела набрать 35 очков за прошедшие 17 туров РПЛ. Напомним, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта 2023 года. "Ростов" для начала примет на своем поле московский "Локомотив", который недавно возглавил Михаил Галактионов. От лидирующего "Зенита" Ростов" отстает на семь очков, от "Спартака" – на одно.
Червиченко: хочется, чтобы "Ростов", как 5-6 лет назад, пощекотал бы лидерам не только нервы, но и другие части тела
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от игры "Ростова" во второй части текущего сезона РПЛ.
Фото: sovsport.ru