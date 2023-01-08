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Реал СосьедадЗавершен
Райо Вальекано
1 - 2 1 2
Бетис2 тайм
Севилья
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.84X 3.25П2 5
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.6

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МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Лацио
2 - 2 2 2
ЭмполиЗавершен
Специя
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Сампдория
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Милан
22:45
РомаНе начат
П1 1.87X 3.65П2 4.3
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Червиченко: хочется, чтобы "Ростов", как 5-6 лет назад, пощекотал бы лидерам не только нервы, но и другие части тела

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Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от игры "Ростова" во второй части текущего сезона РПЛ.
Фото: sovsport.ru
– Постоянно нуждающийся в чем-то "Ростов" показывает хорошие результаты. Было бы интересно, если бы "Ростов", как 5-6 лет назад, до последнего тура держал интригу с чемпионством и пощекотал бы лидерам не только нервы, но и другие части тела, – цитирует Червиченко Sport24.

Также Червиченко рассказал, что вечно ждет чего-то большего от "Краснодара", назвав этот клуб одной из самых благополучных команд России, которая не имеет никаких спортивных успехов и результатов. "Краснодар" идет восьмым в текущем сезоне Российской премьер-лиги, а "Ростов" занимает третью строчку. Ростовская команда под руководством российского тренера Валерия Карпина успела набрать 35 очков за прошедшие 17 туров РПЛ. Напомним, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта 2023 года. "Ростов" для начала примет на своем поле московский "Локомотив", который недавно возглавил Михаил Галактионов. От лидирующего "Зенита" Ростов" отстает на семь очков, от "Спартака" – на одно.


Червиченко Ростов РПЛ
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