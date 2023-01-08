- Если говорить о российских вратарях, то "Зениту" нужен только Матвей Сафонов, а остальные – нет. Приобрёл бы я Сафонова за € 20 млн? Нет, за € 10 млн. За десять надо брать, даже не думая, - высказался Аршавин в "СБГ ШОУ".
25-летний воспитанник "Краснодара" Матвей Сафонов в этом розыгрыше РПЛ провел за клуб 17 игр, в которых пропустил 29 мячей. В активе Матвея 5 сухих матчей. Контракт футболиста с "быками" рассчитан до лета этого года. Рыночная стоимость Сафонова составляет 15 млн евро (по данным авторитетного финансово-аналитического сайта Transfermarkt).
В этом розыгрыше РПЛ и Кубка России за "Зенит" сыграли уже 3 голкипера. Сезон начинал 19-летний воспитанник академии петербуржского клуба Даниил Одоевский, но из-за полученной травмы игрок выбыл до конца года и его место в воротах занял Михаил Кержаков. В национальном кубке ворота сине-бело-голубых защищал бразилец Иван.
Аршавин: "Зениту" нужен только Сафонов. За 10 млн евро я бы взял Матвея, даже не думая
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу необходимости приобретения клубом Матвея Сафонова.
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