- Сейчас "Локомотив" - в тяжелой ситуации. То, что такие именитые люди зашли в команду, точно в плюс. И болельщики хорошо воспримут эту информацию. Здесь все зависит от того, как закончат сезон. И отсюда будем делать вывод, правильно или нет.
Ситуация сложная, но не критическая: выход можно найти, - цитирует Тарасова "Матч ТВ".
О назначении Овчинникова "Локомотив" объявил 17 ноября. Он будет руководить командой в ближайших матчах, а помогать ему будет Александр Бородюк.
После 14 туров железнодорожники с 11 очками занимают 15-е место в РПЛ.