- То, что в России он один из лучших - очевидно. Пробовать и рисковать надо. Вернуться в чемпионат России он успеет.
- Думаю, что Тюкавину подошел бы любой европейский чемпионат, потому что футболист он очень забивной. В любой команде при любом стиле игры такие нападающие нужны. Но считаю, имеет смысл переходить в топовые чемпионаты, - цитирует Лепёхина "Матч ТВ".
Воспитанник московского клуба провёл 199 встреч за основную команду "Динамо", в составе которой выступает с 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 17 миллионов евро.