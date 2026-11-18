Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, клуб перечислит 42-летнему наставнику компенсацию двумя платежами - в декабре 2026 года и январе 2027-го. Помощники Галактионова, которые также покинут команду, получат выплаты в размере трёх месячных зарплат.
17 ноября "Локомотив" официально объявил о расставании с Галактионовым, возглавлявшим железнодорожников с ноября 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Овчинников.
После 14 туров московская команда с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Стала известна сумма компенсации Галактионову за уход из "Локомотива" - источник
Московский "Локомотив" выплатит бывшему главному тренеру Михаилу Галактионову 50 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта.
Фото: ФК "Локомотив"