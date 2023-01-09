"Не слежу за российским футболом. К сожалению, даже не могу посмотреть РПЛ по телевизору. Обидно, что я не могу смотреть матчи московского "Динамо", - цитирует румынского наставника Sport24.
Петреску возглавлял "Кубань" с 2010-го по 2012-й и в 2016 годах. В "Динамо" специалист работал главным тренером в 2012-2014 годах.
Бело-голубые завершили первую часть текущего сезона Российской Премьер-лиги на четвертом месте в турнирной таблице – москвичи набрали 29 очков в 17-ти турах.
Петреску: не слежу за российским футболом. Обидно, что не могу смотреть матчи "Динамо"
Экс-главный тренер "Динамо" Дан Петреску рассказал, следит ли за российским футболом.
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