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Петреску: не слежу за российским футболом. Обидно, что не могу смотреть матчи "Динамо"

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Экс-главный тренер "Динамо" Дан Петреску рассказал, следит ли за российским футболом.
Фото: РИА Новости
"Не слежу за российским футболом. К сожалению, даже не могу посмотреть РПЛ по телевизору. Обидно, что я не могу смотреть матчи московского "Динамо", - цитирует румынского наставника Sport24.

Петреску возглавлял "Кубань" с 2010-го по 2012-й и в 2016 годах. В "Динамо" специалист работал главным тренером в 2012-2014 годах.

Бело-голубые завершили первую часть текущего сезона Российской Премьер-лиги на четвертом месте в турнирной таблице – москвичи набрали 29 очков в 17-ти турах.


Петреску Динамо
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