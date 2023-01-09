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Metaratings: "Крылья Советов" хотят подписать защитника "Спартака" Рассказова

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Фланговый защитник московского "Спартака" Николай Рассказов может перейти в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, "Крылья Советов" проявляют интерес к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову. Если сторонам удастся договориться об условиях, то переход может состояться в ближайшее время.

Напомним, что сегодня же один из источников (журналист Максим Никитин) сообщил о том, что московский "Спартак" ведет переговоры о продаже Николая Рассказова, в услугах которого заинтересованы сразу несколько клубов Российской премьер-лиги. Контракт, заключенный между Рассказовым и "Спартаком" летом 2018 года, истекает 30 июня 2023 года. Последний раз соглашение продлевалось летом 2022 года. В текущем сезоне за красно-белых в РПЛ Николай Рассказов провел всего четыре матча (в общей сумме всего 13 минут на футбольном поле), результативными действиями не отличался. В Кубке России у Николая набралось шесть матчей, в которых он смог забить один мяч.

Источник: Metaratings


Крылья Советов Рассказов Спартак РПЛ
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