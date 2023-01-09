Российский журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале сообщил об интересе московского "Торпедо" к центральному защитнику подмосковных "Химок" Дмитрию Тихому.
Дмитрий Тихий играет за "Химки" с февраля 2019 года, когда он перебрался в подмосковный клуб из красноярского "Енисея" за 500 тысяч евро. Пока еще действующий контракт Дмитрия с "Химками" на данный момент рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего центрального защитника в 900 тысяч евро.
В текущем сезоне РПЛ, по итогам семнадцати сыгранных туров, Тихий отыграл 10 матчей за "Химки" – девять в Российской премьер-лиге и один в Кубке России, на его групповой стадии. Результативными действиями Дмитрий не отличался. Всего за подмосковный клуб, с момента перехода в него, Тихий отыграл 106 матчей, забил один мяч и отдал шесть голевых передач.
Журналист Ильев: вслед за Кухарчуком в "Торпедо" может перейти и Тихий
Защитник подмосковных "Химок" Дмитрий Тихий может продолжить свою карьеру в московском "Торпедо", как и полузащитник Илья Кухарчук.