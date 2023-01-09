Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
2 - 0 2 0
КремонезеЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
1 - 0 1 0
Аталанта1 тайм
Реклама лига ставок Сделать ставку

Аршавин: кажется, что Пиняев мог уйти только в клуб, который курирует агент Андреев. Шансы "Зенита" были минимальные

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, почему клуб не подписал Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"В тот момент, когда мы попробовали его подписать, шансы были минимальные. Нам был бы он интересен. Пиняев мог уйти только в клуб, который курирует агент Павел Андреев? Мне кажется, да. Павел Олегович, возможно, будет отрицать", - сказал Аршавин.

Напомним, в конце декабря "Локомотив" объявил о трансфере двоих игроков "Крыльев Советов": Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. Интересы обоих игроков представляет агент Павел Андреев, который работает с большей частью игроков самарцев. Ранее сообщалось, что после смены руководства в "Локомотиве" усилится влияние Андреева.

Источник: видео с телеграм-канала журналиста Севастиана Терлецкого


Аршавин Пиняев Зенит Локомотив Андреев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Тарханов: отступные Сычевого для "Зенита" - полная ерунда! Зачем он вообще нужен питерцам? 1
AS: "Хетафе" не получил предложения по Максимовичу, которое бы удовлетворило клуб. Сербом интересуется "Спартак"
Sport.es: Моуринью отказался тренировать сборную Бразилии
Дубль Лазовича принес "Вероне" победу над "Кремонезе"
Португальский политик - об уходе Сантуша из сборной: он пытался унизить Роналду - лучшего игрока в мире
Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции
"Арис" в меньшинстве сыграл вничью с "Акритасом". Кокорин провел на поле 61 минуту
Мелкадзе: положительно воспринял назначение Бердыева в "Сочи". Это один из самых сильных тренеров, работавших в России
Аршавин: кажется, что Пиняев мог уйти только в клуб, который курирует агент Андреев. Шансы "Зенита" были минимальные 2
Сенников: Глушаков был лидером "Химок". Думаю, несколько клубов РПЛ захотят видеть его у себя 1 эксклюзив
Sport24: трансфер сербского защитника Эраковича в "Краснодар" сорвался. Клуб отказался платить 10 млн евро 1
Люсьена Фавра уволили из "Ниццы"
Аршавин: мы интересовались Сычевым. До чего дожили - уже в "Зенит" идти не хотят! Футбол развивается в России! 10
Мостовой: Рассказов не нужен "Спартаку". Лучше ему куда-то уйти 2
Дэвид Орнштейн: "Челси" договорился с "Атлетико" об аренде Феликса за 11 млн евро