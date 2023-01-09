"В тот момент, когда мы попробовали его подписать, шансы были минимальные. Нам был бы он интересен. Пиняев мог уйти только в клуб, который курирует агент Павел Андреев? Мне кажется, да. Павел Олегович, возможно, будет отрицать", - сказал Аршавин.
Напомним, в конце декабря "Локомотив" объявил о трансфере двоих игроков "Крыльев Советов": Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. Интересы обоих игроков представляет агент Павел Андреев, который работает с большей частью игроков самарцев. Ранее сообщалось, что после смены руководства в "Локомотиве" усилится влияние Андреева.
Источник: видео с телеграм-канала журналиста Севастиана Терлецкого
Аршавин: кажется, что Пиняев мог уйти только в клуб, который курирует агент Андреев. Шансы "Зенита" были минимальные
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, почему клуб не подписал Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"