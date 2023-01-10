- Дзюбе можно было либо играть за меньшие деньги, либо сидеть за большие. Сейчас денег стало меньше в чемпионате России. А топ-клубы вряд ли захотят ему платить, - приводит мнение Аршавина "РБ Спорт".
Артем Дзюба с ноября пребывает без команды. Футболист начинал сезон в составе турецкой "Адана Демирспор", но не смог завоевать доверие главного тренера и чаще всего оставался на скамейке запасных, либо не попадал в заявку на матчи. Всего у Артема 1 гол в 5 встречах в этом розыгрыше турецкого первенства. Россиянин принял решение досрочно прекратить сотрудничество с турецким коллективом. В СМИ появляется информация о том, что Дзюба предлагает свои услуги различным командам РПЛ, но руководители клубов отказываются от варианта с подписанием Артема. Об этом объявляли "Краснодар", "Сочи" и "Пари НН". По данным различных источников, интерес к Дзюбе проявляют клуба из ОАЭ и Саудовской Аравии. Также в своих рядах форварда хочет видеть турецкий "Сивасспор".
Аршавин: Дзюбе можно было либо играть за меньшие деньги, либо сидеть за большие. Топ-клубы вряд ли захотят ему платить
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу будущего Артема Дзюбы.
Фото: Global Look Press