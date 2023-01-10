– Бразильцы рано или поздно уйдут из "Зенита". Потому что нет еврокубков. И они не могут "продавать" себя в этих матчах. Их просто не будут видеть скауты и тренеры Европы. Никто же сейчас не смотрит РПЛ, никто не следит за российским футболом. Так что бразильцы уйдут из "Зенита", это сто процентов, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Напомним, что бразильцы Малком и Клаудиньо летом 2022 года синхронно продлили свои соглашения с российским клубом из Санкт-Петербурга до 30 июня 2027 года. Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из испанской "Барселоны" за 40 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость 24 миллиона. До "Барселоны" Малком играл за французский "Бордо" и бразильский "Коринтианс", чьим воспитанником он и является. Клаудинью стал игроком "Зенита" летом 2021 года, перейдя из бразильского клуба "РБ Брагантино" за 11 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов. За "Зенит" сейчас выступают еще несколько бразильцев. В их числе и ключевой игрок полузащиты – Вендел, перешедший в "Зенит" в октябре 2020 года. Его контракт с российским клубом рассчитан также до 30 июня 2027 года.
Петржела: бразильцы уйдут из "Зенита", это сто процентов. Нет еврокубков – они не могут "продавать" себя в этих матчах
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела убежден, что бразильские легионеры сине-бело-голубых в скором времени покинут российскую команду.
Фото: ФК "Зенит"