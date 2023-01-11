- Информация, что отступные за Сычевого для "Зенита" меньше, чем для остальных клубов? Не знаю условия, не могу подтвердить. Смог бы он усилить нынешний "Зенит"? Побороться за место в основе, думаю, смог бы. Чем он сильнее Сергеева? Помощнее, быстрее бежит, - передает слова Аршавина Sport24.
В декабре 2022 года стало известно, что 26-летний нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой переходит в самарские "Крылья Советов", сумма трансферной компенсации составила около 100 миллионов рублей. За новый клуб футболист будет выступать под фамилией своего отчима Писарский. Ранее в СМИ появилась информация, что в контракте Сычевого (Писарского) с самарцами есть опция возможного выкупа, которая составляет 200 миллионов рублей для петербургского "Зенита" и 1 миллиард рублей для остальных клубов.
Аршавин: Сычевой помощнее Сергеева, быстрее бежит - смог бы побороться за место в основе "Зенита"
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого (Писарского) в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Зенит"