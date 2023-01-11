"Левски" откажется с нами играть? Я от вас первый раз слышу, что кто-то против. Игра по расписанию у нас стоит на 31 января. Найдем других кого-то. Но им какая разница, я не могу понять?" — цитирует функционера "СЭ".
Ранее стало известно, что болельщики "Левски" выступают против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами. В январе коллективу предстоит встретиться со "Спартаком", "Краснодаром" и "Уралом".
"Урал" по итогам первой части текущего чемпионата России идет на 10-м месте в турнирной таблице, имея в активе 21 балл.
Г. Иванов: "Левски" откажется с нами играть? Им какая разница? Найдем кого-то другого
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи, что болгарский "Левски" может отказаться проводить товарищеские матчи с клубами РПЛ, которые запланированы на январь.
Фото: ФК "Урал"