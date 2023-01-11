По информации источника, Мевля получил предложения сразу от нескольких команд. Отмечается, что сделка по его уходу может состояться уже в зимнее трансферное окно.
Напомним, Миха Мевля стал игроком "Спартака" в сентябре прошлого года, присоединившись к красно-белым на правах свободного агента. С того момента словенец провел за команду Гильермо Абаскаля 7 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.
Контракт Мевли со "Спартаком" рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего защитника в 600 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: у Мевли есть предложения от других клубов. Он может покинуть "Спартак" зимой
Защитник "Спартака" Миха Мевля может уйти из команды уже в ближайшее время.
Фото: ФК "Спартак"