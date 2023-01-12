"Галицкий — очень тяжёлый, но при этом неординарный. Ты либо привыкаешь к нему, либо нет. К чему надо привыкать? У Галицкого есть чёрное и белое. Нет полутонов. Либо всё очень хорошо, либо всё плохо", — цитирует специалиста "Чемпионат".
Напомним, Гончаренко с апреля 2021-го по январь 2022 года работал наставником "Краснодара". Под его руководством южане завершили сезон Российской Премьер-лиги-2020/2021 на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 30-ти встречах. По итогам первой части предыдущего чемпионата "быки" шли на пятой строчке.
Гончаренко возглавил "Урал" минувшим летом.
Гончаренко – о Галицком: тяжёлый, но неординарный. У него нет полутонов - есть чёрное и белое
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко поделился мнением о владельце "Краснодара" Сергее Галицком.
Фото: ТАСС