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"РБ Спорт": "Бешикташ" направит в "Локомотив" запрос на трансфер Баринова

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, подписать футболиста хочет "Бешикташ". Руководство турецкого коллектива намерено прислать в московский клуб официальный запрос на трансфер 26-летнего хавбека – отмечается, что это произойдет в ближайшие дни. Стороны еще не приступили к переговорам.

Баринов выступает в составе "Локомотива" на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги полузащитник вышел на поле в 16 матчах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Источник: "РБ Спорт"


Баринов Бешикташ Локомотив Российские трансферы
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