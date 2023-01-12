По данным источника, подписать футболиста хочет "Бешикташ". Руководство турецкого коллектива намерено прислать в московский клуб официальный запрос на трансфер 26-летнего хавбека – отмечается, что это произойдет в ближайшие дни. Стороны еще не приступили к переговорам.
Баринов выступает в составе "Локомотива" на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги полузащитник вышел на поле в 16 матчах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Бешикташ" направит в "Локомотив" запрос на трансфер Баринова
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Локомотив"