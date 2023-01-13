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Шишкин: "Спартак" не заметит потери Рассказова, а в "Крыльях" он может стать стабильным игроком основы

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Экс-защитник московского "Спартака" Роман Шишкин прокомментировал возможный уход из команды флангового защитника Николая Рассказова.
Фото: Чемпионат.com
– Слышал, что он ведет переговоры с другими командами. Думаю, это оправданный шаг – Николай не всегда играет, а ему хочется большего. В тех же "Крыльях" Рассказов может стать стабильным игроком основного состава, а "Спартак" не заметит потери, – цитирует Рассказова "РБ Спорт".

Напомним, что согласно информации сразу от нескольких источников (Metaratings и пр.), российский фланговый защитник московского "Спартака" может перейти в самарские "Крылья Советов", выступающими вместе с красно-белыми в Российской премьер-лиге, разделявшими одну группу в текущем розыгрыше Кубка России. Николай Рассказов, как и Меха Мевля, не отправился со "Спартаком" на первый зимний сбор команды. Обоих не нашлось в списке футболистов, который сегодня опубликовала в своих социальных сетях московская команда. В "Крыльях Советов" на флангах обороны выходят Фернандо Констанца, Юрий Горшков, Гленн Бейл и Георгий Зотов. Горшков и Констанца могут использоваться и в центре полузащиты.


Шишкин Рассказов Спартак Крылья Советов
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