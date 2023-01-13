Ташуев – о сборах "Ахмата": 15 января будем играть с 3-й командой Сербии – матч хорошего уровня

Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о подготовке грозненского коллектива к весенней части сезона РПЛ.

Фото: ФК "Ахмат"

"Сейчас начался первый этап на сборах. Со штангой ребята работают, про технику тоже не забываем. Спарринг уже 15-го числа, будем играть с третьей командой Сербии. Хорошего уровня игра нас ожидает. После отпуска все здоровы", — цитирует тренера пресс-служба клуба.



"Ахмат" завершил первую часть текущего чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице – грозненцы набрали 26 очков по итогам 17-ти туров национального первенства.



В конце февраля подопечным Сергея Ташуева предстоит встретиться с "Уфой" в Кубке России. Первые матчи Премьер-лиги после возобновления сезона запланированы на начало марта.