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Ташуев – о сборах "Ахмата": 15 января будем играть с 3-й командой Сербии – матч хорошего уровня

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Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о подготовке грозненского коллектива к весенней части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"Сейчас начался первый этап на сборах. Со штангой ребята работают, про технику тоже не забываем. Спарринг уже 15-го числа, будем играть с третьей командой Сербии. Хорошего уровня игра нас ожидает. После отпуска все здоровы", — цитирует тренера пресс-служба клуба.

"Ахмат" завершил первую часть текущего чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице – грозненцы набрали 26 очков по итогам 17-ти туров национального первенства.

В конце февраля подопечным Сергея Ташуева предстоит встретиться с "Уфой" в Кубке России. Первые матчи Премьер-лиги после возобновления сезона запланированы на начало марта.


Ахмат Ташуев
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