Как сообщают СМИ, наставник "Торпедо" Андрей Талалаев не уверен, что 34-летний форвард Артем Дзюба усилит команду и поможет ей сохранить прописку в РПЛ. Также главный тренер считает, что риски , связанные с приглашением экс-зенитовца, высоки. Источник отмечает, что на подписании Дзюбы настаивает президент "Торпедо" Илья Геркус, и в руководстве московского клуба нет однозначного мнения по поводу потенциального трансфера.
В данный момент Артем Дзюба находится в поисках нового клуба. Футболист, по данным СМИ, активно предлагает свои услуги различным клубам РПЛ. Вчера источник сообщил, что воспитанник "Спартака" приедет на сборы "Торпедо", а его контракт будет рассчитан на полгода. Ранее Илья Геркус работал в "Локомотиве" и в 2017 году пытался приобрести Дзюбу у "Зенита".
"Торпедо" располагается на 16-й строчке по итогам первой половины РПЛ. После 17 туров "автозаводцы" набрали всего 6 очков.
Источник: РИА Новости
РИА Новости: Талалаев сомневается, что Дзюба поможет "Торпедо". На трансфере форварда настаивает только Геркус
Стали известны подробности возможного перехода Артема Дзюбы в "Торпедо".
Фото: ФК "Зенит"