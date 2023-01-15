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Представитель Гаджимурадова: игрок просил отпустить его в "Спартак", но получил отказ. Возможно, это стало триггером

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Представитель российского футболиста Рамазана Гаджимурадова Дмитрий Кигинько высказался по поводу возможных причин отстранения игрока от команды.
Фото: ФК "Урал"
- В конце августа у "Урала" была возможность отдать Гаджимурадова в платную аренду в "Спартак" за очень хорошие деньги. Сам Рамазан этого очень хотел и просил руководство, но получил отказ. Может, с того момента к нему и поменялось отношение, возможно, этот эпизод стал неким триггером, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

25-летний россиянин Рамазан Гаджимурадов, выступающий на позиции правого вингера, защищает цвета "Урала" с зимы 2021 года. Сегодня "шмели" отправились на подготовительный сбор в ОАЭ, где начнут подготовку ко второй части сезона РПЛ. Тренерский штаб принял решение не брать с командой Гаджимурадова. В этом сезоне Рамазан сыграл в 13 матчах за "Урал" во всех соревнованиях, в которых отметился 1 ассистентским действием. Контракт российского вингера с уральски коллективом завершается летом этого года. Рыночная стоимость Гаджимурадова, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

"Урал" ушел на зимнюю паузу, расположившись на 10 месте. Команда Виктора Гончаренко набрала 21 очко по итогам 17 туров.


Гаджимурадов Урал Спартак
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