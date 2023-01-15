"Напомню, что Дивеева мы покупали, когда он был игроком второй команды. Имелось ли ощущение, что Агапов — игрок сборной? Нет. Это, скорее, был для нас отягощающий момент в переговорах. Можно этим оперировать при согласовании суммы трансфера", - цитирует функционера Sport24.
Агапов стал игроком ЦСКА в это зимнее трансферное окно. Первую часть текущего сезона 21-летний защитник провел в "Пари Нижнем Новгороде". В действующем чемпионате России футболист принял участие в 13 матчах и не отличился результативными действиями.
ЦСКА по итогам 17-ти туров занимает 5-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе.
Спортдиректор ЦСКА – о подписании Агапова: статус игрока сборной был отягощающим моментом в переговорах
Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян поделился подробностями перехода в московский клуб защитника "Пари Нижнего Новгорода" Ильи Агапова.
Фото: ФК "Спартак-2"