По информации источника, 10 января состоялась встреча Точилина с руководством "Сочи", по итогам которой было решено оставить специалиста в структуре клуба. Тренер будет переведет в селекционный отдел. Какую именно должность он займет, пока неизвестно.
Напомним, что в первой части текущего сезона Российской премьер-лиги футбольный клуб "Сочи" возглавлял тренерский дуэт Вадима Гаранина и Александра Точилина. Гаранин не имел соответствующей тренерской лицензии, поэтому официально главным тренером команды считался Точилин, который на тот момент вернулся в команду. В первый раз сочинский клуб под его руководством вышел из ФНЛ в РПЛ.
25 декабря 2022 года "Сочи" официально объявил о назначении главным тренером Курбана Бердыева. Чуть позже назвали специалистов, которые войдут в тренерский штаб Курбана Бекиевича – Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Точилин перейдет на работу в селекционный отдел "Сочи"
Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин договорился с руководством остаться в структуре клуба.
Фото: ФК "Сочи"