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Сычев: "Локомотив" борется за выживание. Думали, что уже на дне, а снизу постучали

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Экс-нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Сычев прокомментировал турнирную ситуацию "железнодорожников".
Фото: МатчТВ
- "Локомотив" борется за выживание. Печально, что всё к этому пришло. Думали, что хуже не будет, что уже на дне, а на са­мом деле снизу постучали. Почему так происходит? Я не знаю. Есть все условия, все возможности добиваться результата, но... - передает слова Сычева "РБ Спорт".

По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги московский "Локомотив" набрал 13 очков в 17 матчах и находится на 14 строчке турнирной таблицы - в зоне стыковых матчей, опережая зону прямого вылета на 1 очко. Отставание красно-зеленых от находящегося за пределами зоны стыковых матчей "Пари Нижнего Новгорода" составляет 6 очков. С октября 2021 года по октябрь 2022 года командой руководили немецкие тренеры - Маркус Гисдоль, Марвин Комппер, Йозеф Циннбауэр, появившиеся по инициативе спортивного директора Томаса Цорна.


Локомотив Сычев
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