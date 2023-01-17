- "Локомотив" борется за выживание. Печально, что всё к этому пришло. Думали, что хуже не будет, что уже на дне, а на самом деле снизу постучали. Почему так происходит? Я не знаю. Есть все условия, все возможности добиваться результата, но... - передает слова Сычева "РБ Спорт".
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги московский "Локомотив" набрал 13 очков в 17 матчах и находится на 14 строчке турнирной таблицы - в зоне стыковых матчей, опережая зону прямого вылета на 1 очко. Отставание красно-зеленых от находящегося за пределами зоны стыковых матчей "Пари Нижнего Новгорода" составляет 6 очков. С октября 2021 года по октябрь 2022 года командой руководили немецкие тренеры - Маркус Гисдоль, Марвин Комппер, Йозеф Циннбауэр, появившиеся по инициативе спортивного директора Томаса Цорна.
Сычев: "Локомотив" борется за выживание. Думали, что уже на дне, а снизу постучали
Экс-нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Сычев прокомментировал турнирную ситуацию "железнодорожников".
Фото: МатчТВ