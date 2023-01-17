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Иван Игнатьев: многое переосмыслил, перестал ходить в ночные клубы и полностью отказался от алкоголя

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Форвард "Локомотива" Иван Игнатьев рассказал, что отказался от вредных привычек.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сейчас многое переосмыслил. У меня есть цель, футбол сейчас на первом месте, остальное отставил в сторону. Каждый день работаю над собой. Посмотрим, как эта работа окупится в дальнейшем. Ночные клубы? И до того ходил нечасто, но теперь — вообще перестал. Алкоголь? Полностью отказался", - цитирует Игнатьева "Матч ТВ".

Напомним, Иван Игнатьев перебрался в "Локомотив" летом прошлого года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт Игнатьева с "железнодорожниками" рассчитан до лета этого года.

До "Локомотива" Игнатьев выступал за "Рубин", "Крылья Советов" и "Краснодар". В начале января нападающему исполнилось 24 года.


Игнатьев Ив Локомотив
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