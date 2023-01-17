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Сычевой – о "Зените": не против повторить путь Сергеева, но не стоит перепрыгивать через ступеньку, можно и споткнуться

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Новый форвард "Крыльев Советов" Владимир Сычевой высказался по поводу возможного перехода в "Зенит".
Фото: "СЭ"
- Я не против повторить такой путь. Но всему свое время. Не стоит перепрыгивать через ступеньку, потому что так можно и споткнуться. Надо двигаться вверх постепенно, - приводит комментарий Сычевого "СЭ".

Россиянин Владимир Сычевой, выступающий на позиции форварда, этой зимой перебрался в стан "Крыльев Советов" за 100 млн рублей. По данным различных источников, у Владимира был вариант с трансфером в "Зенит", но одним из условий являлось желание петербуржского коллектива оставить футболиста до лета в "Оренбурге". Этот вариант не устроил новобранца "Крыльев Советов". Сообщалось, что у "Зенита" есть особые условия покупки Сычевого у самарцев в виде уменьшенной суммы отступных.

27-летний нападающий из России Иван Сергеев зимой прошлого года стал игроком с "Зенита". В свой первый же сезон Иван выиграл титул чемпиона России. "Зенит" после 17 туров нынешнего розыгрыша РПЛ привычно лидирует с 6-ти очковым отрывом от "Спартака", идущего на 2-м месте.


Зенит Сычевой Крылья Советов Сергеев
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