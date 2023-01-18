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Дьяков: Дзюба подошел бы даже команде, которая борется за высокие места. Для "Торпедо" - колоссальное укрепление

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Экс-защитник "Ростова" и московского "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в "Торпедо".
Фото: ФК "Зенит"
- Дзюба подошел бы для любой команды, даже для той, которая борется за высокие места. Не думаю, что он в 34 года растратил всё то, что он умел и умеет. Сейчас, может быть, он с какими-то клубами не может сойтись в финансовом плане, может быть, кто-то боится его брать из-за его характера. Да и сама структура российского футбола поменялась за последние 10 лет - лучше возьмут молодого футболиста, чем такого опытного и именитого, как Дзюба. Немного удивлен, что он может перейти в "Торпедо". Для "автозаводцев" это будет колоссальное укрепление, - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

34-летний экс-нападающий сборной России Артем Дзюба с начала ноября 2022 года находится без клуба после расторжения контракта с турецким "Адана Демирспор", в котором он за два с половиной месяца принял участие в 5 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. В мае 2022 года форвард на правах свободного агента покинул петербургский "Зенит", в составе которого четырежды становился чемпионом России и обладателем национального Суперкубка, а также два раза выигрывал Кубок страны.

Ранее в СМИ появилась информация о переговорах Дзюбы и руководства московского "Торпедо" о возможном подписании контракта. По итогам осенней части сезона черно-белые набрали 6 очков в 17 матчах и замыкают турнирную таблицу РПЛ.


Торпедо Дзюба Дьяков
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