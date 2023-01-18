Шалимов: больше всего удивил "Ростов" - состав на 7-8 место, а они на третьей строчке

Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов ответил на вопрос о том, какая команда РПЛ больше всего удивила его в осенней части текущего сезона.

Фото: ФК "Ростов"





По итогам осенней части сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина находится на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 17 матчах, что является клубным рекордом на этом стартовом отрезке. На 1 очко желто-синих опережает идущий вторым московский " - Кто меня больше всего удивил в этом сезоне РПЛ? " Ростов ". Обладая составом на 7-8 место, они расположены на третьей строчке турнирной таблицы, - передает слова Шалимова " РБ Спорт ".По итогам осенней части сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина находится на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 17 матчах, что является клубным рекордом на этом стартовом отрезке. На 1 очко желто-синих опережает идущий вторым московский " Спартак ", на 7 очков - лидирующий в чемпионате " Зенит ". Находящиеся на четвертом и пятом местах столичные " Динамо " и ЦСКА отстают от "Ростова" на 6 очков.