- Кто меня больше всего удивил в этом сезоне РПЛ? "Ростов". Обладая составом на 7-8 место, они расположены на третьей строчке турнирной таблицы, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".
По итогам осенней части сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина находится на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 17 матчах, что является клубным рекордом на этом стартовом отрезке. На 1 очко желто-синих опережает идущий вторым московский "Спартак", на 7 очков - лидирующий в чемпионате "Зенит". Находящиеся на четвертом и пятом местах столичные "Динамо" и ЦСКА отстают от "Ростова" на 6 очков.
Шалимов: больше всего удивил "Ростов" - состав на 7-8 место, а они на третьей строчке
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов ответил на вопрос о том, какая команда РПЛ больше всего удивила его в осенней части текущего сезона.
Фото: ФК "Ростов"