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Форвард "Факела" - о промахе Пуси в матче с "Динамо": не надо на него накидываться

Форвард "Краснодара" Александр Кокшаров прокомментировал промах Белайди Пуси в матче с "Динамо".
Фото: ФК "Факел"
По словам Кокшарова, промахи случались даже у великих футболистов.

- Это обычная ситуация для нападающего, потому что и великие футболисты промахивались.

Понятное дело, что если у него спросишь, хотел ли он забить — он, конечно, хотел, и это просто дело случая, поэтому не надо на него накидываться. Вся ситуация вместе образовалась не очень, но я думаю, что это, наоборот, будет толчком для него, и в будущем он будет еще больше забивать, - цитирует Кокшарова "СЭ".

В субботу, 7 ноября, воронежский "Факел" на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. На 79 минуте встречи форвард воронежцев Белайди Пуси не попал по пустым воротам бело-голубых при счете 1:1, а в компенсированное время Константин Тюкавин забил победный мяч.

По итогам 14 сыгранных туров команда Хасанби Биджиева занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата с 6 набранными очками, столичный клуб возглавляет таблицу с 31 набранным баллом в своем активе.

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