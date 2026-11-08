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Кордоба установил рекорд чемпионата России

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба установил рекорд чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
Вчера, 7 ноября, "Краснодар" одержал победу над ЦСКА в 14 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 4:2, Джон Кордоба отметился дублем. Таким образом, форвард записал в свой актив 70-й забитый мяч в 128 матчах чемпионата России - он быстрее всех в истории турнира достиг этой отметки. Олегу Веретенникову понадобился 131 матч, чтобы забить 70 мячей, Вагнеру Лаву - 133 встречи.

Напомним, что Кордоба выступает за южан с лета 2021 года, его контракт с "быками" рассчитан до конца июня 2027 года.

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