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Колосков - о матче "Краснодар" - ЦСКА: это украшение нашего чемпионата

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил победу "Краснодара" над ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Колоскова, ЦСКА сыграл хорошо, а Кордоба сделал свое дело.

- "Краснодар" не вылетал из чемпионской гонки. В чемпионате еще долго играть. Все футболисты набрали оптимальную форму, великолепно играют. ЦСКА выступили здорово, матч получился очень хорошим.
Кордоба сделал свое дело, вот что значит роль личности. Этот матч является украшением нашего чемпионата, - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

В субботу, 7 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джон Кордоба (дубль), Жоау Батчи и Даниил Уткин, в составе гостей - Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.

Напомним, что на данный момент команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками, "армейцы" располагаются на четвертой строчке с таким же количеством баллов в своем активе. У "Зенита" и московского "Спартака" есть матч в запасе.

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