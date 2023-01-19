- Нам очень нравится жить в Петербурге. Если мы в отпуске в Бразилии, то старшая дочка спрашивает: "Когда мы поедем домой в Россию?" Большое счастье, что есть клуб, который так о нас заботится. Очень благодарен "Зениту" за это, - приводит слова Сантоса "Матч ТВ".
28-летний бразильский левый защитник Дуглас Сантос перебрался в Россию из немецкого "Гамбурга" летом 2019 года. Футболист стал сразу одним из ключевых игроков команды. Олимпийский чемпион является универсальным игроком и, помимо родной позиции, играет в центре поля и в центре обороны. Бразилец в "Зените" пополнил коллекцию своих трофеев, выиграв три титула чемпиона России, 1 Кубок России и 3 Суперкубка России. Дуглас также является вице-капитаном петербуржского коллектива. В текущем сезоне бразилец вместе с "Зенитом" уверенно лидируют по итогам первой половины сезона РПЛ.
Дуглас Сантос: если мы в отпуске в Бразилии, то старшая дочка спрашивает: "Когда мы поедем домой в Россию?"
Бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал об адаптации в России.
Фото: ФК "Зенит"