- Мы сделали предложение по Баринову, они отказались, так что на данный момент дело закрыто, - приводит комментарий гендиректора ТАСС.
"Бешикташ" хочет усилить свой состав Дмитрием Бариновым, являющемся воспитанником "Локомотива". Руководство стамбульского клуба отправило "железнодорожникам" предложение о покупке их лидера и капитана в размере 3 млн евро. Данные условия категорически не устроили москвичей, так как они рассчитывают выручить на продаже Баринова трансферную компенсацию не менее 15 млн евро. Сообщалось, что "Бешикташ" сделать еще одно предложение московскому клубу, улучшим условия. Сам футболист, по сообщениям различных источников, сможет рассчитывать на зарплату в размере 1 млн евро в год.
Гендиректор "Бешикташа": "Локомотив" отказал нам в трансфере Баринова
Генеральный директор "Бешикташа" Сейчун Казанчи рассказал, что "Локомотив" отказался продавать Дмитрий Баринова.
Фото: РПЛ