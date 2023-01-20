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Спортдиректор ЦСКА Мовсесьян: ведем переговоры по Гайчу с клубами из Европы

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Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о перспективах аргентинского нападающего "армейцев" Адольфо Гайча.
Фото: ПФК ЦСКА
- Мы ведем переговоры с клубами из Европы. Дело в том, что Гайч был недоволен своим игровым временем в ЦСКА, это стало первичным фактором. В декабре появились предложения от аргентинских клубов, но они нас не устроили финансово, и уже после Нового года мы начали переговоры с клубами из Европы. На данный момент такой вариант устраивает как нас, так и футболиста, идет обоюдное движение навстречу. Все дальше зависит от того, как сложатся переговоры, потому что факторов всегда немало. В частности, в этом случае актуален вопрос замены, - цитирует Мовсесьяна Matchtv.ru.

23-летний аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в текущем сезоне принял участие в 11 матчах красно-синих во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 2 результативных паса. Суммарное игровое время форварда составило при этом 270 минут. Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года из аргентинского "Сан-Лоренсо", сумма трансферной компенсации составила 8,5 миллиона евро. Вторую половину сезона-2020/2021 нападающий провел в аренде в итальянском "Беневенто", сезон-2021/2022 - в испанской "Уэске". Всего за ЦСКА Гайч сыграл 30 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.


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