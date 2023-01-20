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Журналист Карпов: Смолов пока остается в "Динамо, но турецкие клубы могут вести с ним переговоры

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Российский нападающий Федор Смолов не перейдет из московского "Динамо" и РПЛ в чемпионат Турции этой зимой.
О деталях, касаемых будущего 32-летнего форварда Федора Смолова, сообщает российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.



Напомним, что интерес к Федору Смолову из Турции приписывался именно футбольному клубу "Истанбул Башакшехир", который идет на третьем месте в чемпионате Турции на данный момент. За московское "Динамо" Федор играет с января 2022 года.

Его действующий контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в пять миллионов евро. Максимальный ценник Федора был установлен летом 2018 года – 16 миллионов евро. Смолов уже успел поиграть за голландский "Фейеноорд" и испанскую "Сельту".


Смолов Истанбул Башакшехир Чемпионат Турции Динамо
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