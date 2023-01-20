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Экс-тренер "Спартака" Чернышов - о допинг-скандале в клубе: главная ошибка, что я ушел. В итоге все списали на меня

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Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал допинг-скандал, случившийся с клубом во времена его работы.
Фото: ФК "Спартак Суботица"
"Моя главная ошибка, что я ушел. В итоге все списали на меня. Если бы я остался, то кого-то другого сделали крайним. Медицинский штаб, например. Но я дал слабину, к сожалению. Я ведь после ухода из "Спартака" остался работать в РФС. Неужели вы думаете, что если бы там сомневались в моей чистоте, то оставили бы работать со сборной?" - цитирует Чернышова Metaratings.

Напомним, Чернышов недолго проработал главным тренером "Спартака" в 2003 году. С ним клуб провел 10 матчей, в которых одержал 5 побед и потерпел 5 поражений. В этот же период в клубе случился громкий допинг-скандал - в крови Егора Титова был найден бромантан. В итоге Титов был дисквалифицирован, а Чернышов покинул клуб.

В начале января Чернышов возглавил сербский клуб "Раднички". До этого его последним местом работы был индийский "Мохаммедан", который он покинул в декабре прошлого года. До этого россиянин тренировал "Беласицу" из Северной Македонии, греческие "АЕ Спарта", "Аль Тадамон" и "Аль Фаахиль" из Кувейта, сербский "Спартак" из Субботицы и еще несколько клубов.


Чернышов Спартак
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