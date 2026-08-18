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Стало известно, кого может подписать "Локомотив" на замену Батракову

"Локомотив" сделал предложение российскому полузащитнику на фоне возможного ухода Алексея Батракова.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, красно-зеленые предложили Ивану Олейникову из "Крыльев Советов" зарплату 4,5 миллиона рублей в месяц. "Железнодорожники" могут обменять его на Никиту Салтыкова со своей доплатой либо выкупить футболиста за сумму около 200 миллионов рублей.

Олейников выступает за "Крылья" с начала августа 2024 года. Всего за клуб левый вингер провел 67 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Локомотив" дважды пытался подписать Олейникова, однако сделать этого не удалось.

Источник: Telegram-канал Sport Baza

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