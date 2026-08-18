Сафонов поделился впечатлениями от 4-го тура РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о 4-м туре РПЛ.

Фото: социальные сети Алексея Сафонова

- Алексей Николаевич, какие главные впечатления о туре?



- Пока рановато делать какие-либо выводы. Видно, что команды постепенно втягиваются в сезон. У каждого коллектива есть свои проблемы, кто-то ещё не до конца усилился. Посмотрим, как будет, когда трансферное окно закроется и клубы выйдут в полной готовности. Пока все равно все ещё формируют команды.