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Махачкалинское "Динамо" объявило об уходе легионера

Футболист официально покинул российский клуб.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Динамо" и Ян Джапо завершили сотрудничество. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Спасибо за время в "Динамо", Ян! Скорейшего восстановления и успехов в дальнейшей карьере!" - написано в Telegram-канале клуба.

Джапо выступал в составе махачкалинского "Динамо" с начала июля 2024 года. Всего за клуб левый защитник провел 33 матча и забил 2 гола.

На данный момент словенский футболист восстанавливается от травмы крестообразных связок, полное восстановление ожидается в начале 2027 года.

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