Махачкалинское "Динамо" объявило об уходе легионера

Футболист официально покинул российский клуб.

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

Динамо " и Ян Джапо завершили сотрудничество. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Спасибо за время в "Динамо", Ян! Скорейшего восстановления и успехов в дальнейшей карьере!" - написано в Telegram-канале клуба

Джапо выступал в составе махачкалинского "Динамо" с начала июля 2024 года. Всего за клуб левый защитник провел 33 матча и забил 2 гола.На данный момент словенский футболист восстанавливается от травмы крестообразных связок, полное восстановление ожидается в начале 2027 года.