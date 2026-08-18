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Экс-игрок ЦСКА: без Баринова качество игры "армейцев" оставляет желать лучшего

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался об игроке "армейцев" Дмитрии Баринове.
Фото: ФК ЦСКА
Дмитрий Кириченко считает, что Дмитрий Баринов - качественный футболист, который делает игру ЦСКА лучше.

"Баринов - крепкий футболист. Он не делает большой разницы на поле, но достаточно качественный опорный полузащитник. Без него качество игры ЦСКА оставляет желать лучшего. Дело не в Баринове, не согласен с критикой в адрес Дмитрия", - сказал Кириченко "РБ Спорту".

Дмитрий Баринов защищает цвета московского ЦСКА с начала 2026 года. В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 3 матча, результативными действиями не отметился. Соглашение 29-летнего футболиста с "армейцами" рассчитано до конца июня 2029 года.

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