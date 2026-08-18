Экс-игрок ЦСКА: без Баринова качество игры "армейцев" оставляет желать лучшего

"Баринов - крепкий футболист. Он не делает большой разницы на поле, но достаточно качественный опорный полузащитник. Без него качество игры ЦСКА оставляет желать лучшего. Дело не в Баринове, не согласен с критикой в адрес Дмитрия", - сказал Кириченко "РБ Спорту".
Дмитрий Баринов защищает цвета московского ЦСКА с начала 2026 года. В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 3 матча, результативными действиями не отметился. Соглашение 29-летнего футболиста с "армейцами" рассчитано до конца июня 2029 года.