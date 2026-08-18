Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
18:30
АкронНе начат
Родина
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:45
ЛокомотивНе начат
Ахмат
20:45
ФакелНе начат

Агент Тюкавина рассказал о состоянии игрока на фоне результатов "Динамо"

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал Rusfootball.info игру бело-голубых на старте сезона.
Фото: ФК "Динамо"
- Что ждать от "Динамо"?

- Наверное, всё у них наладится, ведь игра-то есть. Команда приняла идеи Шварца, они работают, но пока нет результата. Главное, чтобы у руководства "Динамо" хватило терпения не убрать Шварца раньше времени. Но ему нужны игроки, нужно усиление. Надеюсь, клуб поддержит тренера. Москва не сразу строилась.

- Сильно ли всё это влияет на Тюкавина?

- Да вообще никак! Он спокойно проживает этот период. Конечно, ему тоже хотелось бы набрать больше очков на старте сезона, но ничего. Он не ноет, выходит и бьётся за команду в каждом матче. У него контракт с "Динамо", и другим он не думает. В этом плане он настоящий профи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится