Агент Тюкавина рассказал о состоянии игрока на фоне результатов "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

- Наверное, всё у них наладится, ведь игра-то есть. Команда приняла идеи Шварца, они работают, но пока нет результата. Главное, чтобы у руководства "Динамо" хватило терпения не убрать Шварца раньше времени. Но ему нужны игроки, нужно усиление. Надеюсь, клуб поддержит тренера. Москва не сразу строилась.- Да вообще никак! Он спокойно проживает этот период. Конечно, ему тоже хотелось бы набрать больше очков на старте сезона, но ничего. Он не ноет, выходит и бьётся за команду в каждом матче. У него контракт с "Динамо", и другим он не думает. В этом плане он настоящий профи.